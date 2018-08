In 35mila ogni giorno da e per piazzale Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FIUME UMANOMESTRE Actv calcola che ogni giorno siano circa 35 mila le persone che vanno e vengono sugli autobus da e per piazzale Roma. Un fiume di gente, tra lavoratori pendolari e turisti, a cui si fa sempre più fatica a fare fronte, anche alla luce del fatto che l'azienda di trasporto non può fare più di quanto sta già facendo. I mezzi lunghi da 18 metri che transitano per via della Libertà partono in continuazione, con cinque o sei corse all'ora, occupando senza tregua tutte le banchine disponibili, eppure non basta. «Siamo al...