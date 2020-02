IMPRESE

MESTRE Calzaturieri del Brenta protagonisti all'89. edizione del Micam, il salone internazionale che si è chiuso martedì alla Fiera di Milano. L'Acrib ha partecipato con 27 aziende e 47 collezioni alla manifestazione che ha visto presenti 1.205 espositori che hanno presentato in anteprima le proposte autunno-inverno 2020-2021. Per alcune aziende del distretto le azioni di incoming e marketing territoriale organizzate in Riviera del Brenta hanno favorito l'incontro di domanda e offerta. In occasione del salone, poi, i contatti creati con buyers internazionali si sono ulteriormente sviluppati. Forti del rapporto costruito con una clientela fidelizzata, principalmente estera, numerose imprese della Riviera del Brenta rimangono fedeli al proprio stile. Altre si aprono alla sperimentazione di nuovi linguaggi, per esplorare diverse prospettive di business. Alcune si applicano nella ricerca dei materiali, impiegando ad esempio tessuti di riciclo, e provano nuove tecniche di lavorazione come la cubicatura (stampa ad immersione). Fra le tendenze si conferma la sneaker, un modello con il quale alcuni si sono già cimentati. Particolare attenzione, poi, è dedicata ai temi della sostenibilità e della tracciabilità. A questo proposito ha riscosso successo il progetto Tracciabilità, certificazione e anticontraffazione dei prodotti Made in Italy, coordinato dal Politecnico Calzaturiero. «L'affermazione della presenza e la crescita sui mercati esteri è il principale obiettivo delle nostre aziende», ha detto dichiara Gilberto Ballin, componente del Comitato di presidenza Acrib - Sezione calzature di Confindustria Venezia e Rovigo. Il giro d'affari del Distretto calzaturiero della Riviera nel 2018 ha sfiorato i 2,1 miliardi di euro, contribuendo al 62,1% del fatturato del settore in Veneto e al 20,7% di quello nazionale. La produzione ha superato i 20 milioni di paia.

