IMPEGNO CIVILE

Quando la disobbedienza diventa impegno e dovere civile. Capita in ogni festival il film sorpresa, la piccola gemma nascosta, che però viene subito riconosciuta dal pubblico. Come The best is yet to come (titolo nella traduzione inglese) di Wang Jing, inserito nella sezione Orizzonti, che apre uno squarcio sulla Cina di inizio millennio, quella del dopo-Sars e della discriminazione dei malati di epatite B, oppressi dal sistema che negava l'asilo ai bimbo, il futuro agli studenti (anche ai più meritevoli) e un lavoro onorevole agli adulti. Film quanto mai attuale in epoca di coronavirus, ma dalla lunga gestazione, basato proprio su un'inchiesta giornalistica di 15 anni fa, quella di Han Dong, giovane stagista - a sua volta discriminato perché privo di laurea - in un quotidiano di Pechino. La pista iniziale è quella dei falsi esami del sangue fatti da un medico compiacente ai portatori del virus. Più indaga e più il cronista si convince che il torto non sta in chi tarocca i referti ma nella legge che emargina i più deboli. Il giornalista ritirerà infine il pezzo, a costo della carriera, e avvierà un'altra personale inchiesta-denuncia per smascherare le falle della normativa e del sistema. Film di indignazione e commozione. Con oltre cinque minuti di applausi in sala e buona parte degli spettatori inchiodati alle poltrone anche nel successivo incontro con il regista, che ha presenziato alla proiezione.

Ps: nel 2010 la legge è stata cambiata, riabilitando i malati. (v.f.)

