Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VOLUMEUn libro per vivere meglio. Anzi, per destreggiarsi nei meandri e nelle insidie dell'economia familiare. Un tempo si parlava di economia domestica, ora - in un certo qual modo - non solo bisogna orientarsi nel ginepraio di norme e balzelli, ma bisogna avere una vera e propria bussola per.. sopravvivere tra bonus fiscali, nozioni di amministrazione condominiale, giochi di Borsa, investimenti, finanziamenti e chi più ne ha, più ne...