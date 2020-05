IL VOLUME

Immersi in un'esperienza che sta sconvolgendo le nostre vite, osserviamo dalla finestra un mondo che sembra ripulito. È stato calcolato che durante ogni giorno di lockdown dovuto all'emergenza-coronavirus, in Europa viene emesso soltanto 42 per cento delle emissioni di CO2 che normalmente vengono disperse in atmosfera. Osservata dai satelliti Nasa e Esa, la terra sembra un'altra. Questa nuova visione servirà a un vero cambio di passo? Sarà possibile rimettere in moto la macchina stravolta dell'economia mondiale senza accantonare i piani ambientali pensati per limitare la crescita della temperatura globale? Interrogativi che rendono davvero molto attuale la lettura di Profughi del clima, chi sono da dove vengono, dove andranno (Rubettino, Problemi Aperti), della giornalista Francesca Santolini (nella foto), esperta di temi ambientali e collaboratrice di Unomattina.

LA RETE UOMO-AMBIENTE

Pagina dopo pagina, Santolini chiarisce ai lettori la rete di connessioni imprescindibili tra l'uomo e l'ambiente. Spiega i numeri e le dinamiche del grande esodo; quello dei milioni di esseri umani strappati dalla loro terra proprio a causa degli stravolgimenti climatici dovuti al riscaldamento globale. Punta il dito contro l'inaudita indifferenza che circonda questo tema così vitale, pressante e urgente. Usa una metafora assai eloquente: l'emergenza in atto è come una gigantesca onda di risacca che sta per rovesciarsi su chi, con gli occhi chiusi e le cuffie ben infilate nelle orecchie, si ostina a far finta che il mare sia calmo. Cinque capitoli per porre la lente di ingrandimento su vari aspetti del problema; partendo dalle origini e dalla considerazione che in fondo siamo tutti migranti. Santolini cita una lettera di Seneca alla madre, dove il filosofo romano descrive il movimento delle genti all'epoca: «Si portano dietro i figli, le mogli, i genitori appesantiti dalla vecchiaia. Alcuni, dopo un lungo errare, non si scelsero deliberatamente una sede, ma per la stanchezza occuparono quella più prossima. ».

Immagini incredibilmente attuali. Con una differenza: tutto oggi è esponenzialmente aumentato ed è accelerato dal Global warming. Sullo sfondo lo stress idrico, lo sfruttamento delle risorse, le tante catastrofi passate, presenti e future. E la consapevolezza - già gridata al mondo dai ragazzi dei Fridays for Future - di esserci dentro tutti fino al collo: Entro la fine del secolo circa il 7% della popolazione mondiale, compresi gli abitanti di Venezia e di altre città costiere italiane, rischia di finire sott'acqua. Secondo uno studio della Banca Mondiale entro il 2050, 143 milioni di persone si ritroveranno a migrare forzatamente per alluvioni, siccità, fame, carestie, epidemie, devastazioni di intere aree urbane.

Giulietta Raccanelli

