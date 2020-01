IL VOLUME

È iniziato proprio da Padova, la città dell'autore, il viaggio del nuovo libro di Massimo Carlotto, La signora del martedì. Il nuovo noir dell'inventore dell'Alligatore (edizione E/O, 224 pagine, 16,50 euro) arriva in questi giorni in libreria. La signora del martedì è un romanzo che esplora territori nuovi per Carlotto, raccontando le vicende del gigolo ed ex attore pornografico Bonamente Fanzago, del travestito Alfredo che gestisce un modesto albergo dove Bonamente incontra la signora del martedì. «Questo libro è completamente diverso dagli altri conferma Carlotto È un romanzo che mi ha fatto tradire tutte le regole del noi. I protagonisti sono tre corpi particolari, anche per come sono stati usati, due che sono stati sul mercato (un attore pornografico e una transessuale che si prostituiva) e un corpo imprigionato. La centralità della storia sono gli effetti collaterali su queste vite, su questi corpi. Ho voluto esplorare il dopo, quello che succede a queste vite che si interrogano sul presente e sul futuro dopo un passato complicato».

ANCORA SUL NOIR

Un'esperienza diversa anche per un autore abituato comunque a esplorare diverse vie del noir, a suo modo anche non facile: «Scrivere questo libro è stato molto appagante- prosegue Carlotto ma non immediato. Questo è un romanzo di lunga gestazione, ho pensato per due anni a come sovvertire le regole del genere. Affronto il tema della gogna mediatica, del ruolo dei social con uno sguardo critico». Oggi, di fronte a fatti di cronaca sempre più efferati, con storie che arrivano ad appassionare il pubblico come e più di quelle di un romanzo o di un film, il mestiere dello scrittore di noir è sempre più difficile: «Oggi la difficoltà di scrivere romanzi di tema criminale e la relazione con situazioni reali che cambiano velocemente. Cambia la percezione del crimine, siamo sempre più immersi in una illegalità diffusa. Proprio il caso di Isabella Noventa ci mette di fronte a protagonisti tipici del milieu di questa regione che seguono le regole di una criminalità feroce che non si riesce a debellare». A febbraio poi inizieranno le riprese della serie tv dedicata a Marco Buratti, detto l'Alligatore, che sarà poi trasmessa in autunno da Rai Due. La prima stagione riprenderà i primi tre romanzi della serie e sarà girata anche a Padova e nel Veneto: «Si tratta di una produzione di alto livello, firmata Fandango e Rai conclude Carlotto Mi ha colpito molto come i registi siano stati in grado di cogliere alcuni aspetti visivi di Padova da ricreare sullo schermo. Il progetto è frutto di un grande lavoro. La produzione ha fatto una scelta giusta, rispettando i personaggi ma frullando le storie».

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA