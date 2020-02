Il volontariato gode di buona salute. Le associazioni crescono e si moltiplicano in numerosità e consistenza - si sta sfiorando la presenza di una onlus ogni 100 abitanti - ma a sorpresa faticano a far largo ai giovani. Il terzo settore risulta in evoluzione, ma non nella direzione che ci si immaginerebbe. Da una parte ci si imbatte in persone impegnate in attività socialmente rilevanti legate a cause dalla forte identità, ma in maniera non continuativa e spesso rifiutando gerarchie e organizzazioni strutturate. Dall'altra ci si trova di fronte un notevole aumento di imprese che, inizialmente solleticate dagli sgravi fiscali introdotti dalla legge di stabilità del 2016, successivamente hanno assunto consapevolezza dell'importanza della creazione di un sistema globale in cui profit e non profit concorrono al benessere collettivo con benefici reciproci.

A Padova il 2019 ha segnato una svolta nel terzo settore: la riforma della legge sul volontariato ha imposto l'obbligo di revisione degli statuti e questo, in molti casi, ha significato rivedere le relazioni tra associati, di ripensare la mission, considerare le risorse: elementi frenanti che, invece, non hanno penalizzato le organizzazioni tanto che l'ammontare complessivo è cresciuto, portandole ad un totale di 6.466 (erano 6.374 nel 2018). Così anche l'incidenza del numero di organizzazioni raffrontata alla popolazione complessiva aumenta con una presenza media di 0,7 associazioni ogni 100 abitanti (era 0,6 nel 2018).

Le aree di intervento si confermano quelle di carattere culturale e sportivo, che coprono più della metà dell'interesse ma mantengono una presenza importante anche le associazioni di carattere sociale e socio-sanitario (al 21%). Ne dà conto il Rapporto annuale 2019 Azioni, volti e sogni del volontariato padovano, promosso dal Csv. L'analisi conferma il trend degli anni precedenti, con una notevole preponderanza di piccole associazioni: percentuale costante del 76% sul totale dei bilanci analizzati mentre le associazioni di media entità crescono lievemente coprendo rispettivamente il 14 ed il 10%.

La fonte di sostentamento principale è data dai contributi privati, indipendentemente dalla dimensione economica, ma per le piccole e medie associazioni il peso dei contributi pubblici resta fondamentale ricoprendo, rispettivamente, il 32 e 30%; per le grandi organizzazioni i contributi pubblici rappresentano invece il 21%. Sul fronte del 5 per mille Padova si riconferma la città veneta più generosa: le associazioni che ne beneficiano sono 791 (in aumento) e anche i soggetti sono cresciuti rispetto al 2016, ma la somma complessiva è nettamente inferiore con un conseguente abbassamento dell'importo medio versato ad associazione, che passa dai 9.300 ai 6.500 euro.

Anche per il 2017 sono le più grandi (e famose) ad incamerare la quasi totalità delle erogazioni: dieci ottengono più del 70% del totale e le rimanenti si spartiscono il 30%, briciole con un importo medio di 4.535 euro. Guardando ai componenti dell'associazionismo, nonostante la tendenza veda un'evoluzione del volontariato verso espressioni d'impegno decisamente nuove e innovative, le associazioni strutturate faticano a dare realmente spazio ai giovani, ancorate a un fare che fatica a divincolarsi dal passato. Le 147 associazioni di volontariato e di promozione sociali indagate dalla corposa indagine indicano che gli under 46 anni sono uno sparuto 17,2 % rispetto al totale. Le ragazze risultano le più impegnate ma negli organi direttivi a prevalere è di gran lunga il sesso maschile.

