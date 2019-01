CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il vizio assurdo del botto non guarisce. Migliora di anno in anno, di Capodanno in Capodanno, ma resta forte, incistato in un'insana tradizione che al Sud più che altrove trova militanti invincibili. Così, il botto scriteriato, comprato allo smercio clandestino, sparge ancora molto, troppo sangue. Il piacere pazzoide della sfida al boato choccante, l'azzardo spericolato, la gara del botto illegale, il prurito insensato e infantile di infrangere leggi e ordinanze per sparare in mezzo alla gente ordigni di varia potenza e tutti ad alto rischio...