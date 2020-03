IL RICORDO

Il Covid-19 ieri si è portato via Manu Dibango, sassofonista, compositore e cantante camerunense, maestro di world music e afro-jazz. Aveva 86 anni e nessuna intenzione di scendere dal palco. Portava in giro il suo Safari Symphonique con un'orchestra di trenta elementi, per onorare i sessant'anni di carriera, ed era atteso alla Carnegie Hall con Angélique Kidjo (ricordate Batonga?). Enzo Avitabile lo chiamò a suonare in diversi dischi e dal vivo al Primo Maggio del 2008.

LA DISCO

Jovanotti nel 2015 lo ospitò in Musica e lo ricorda sui social: «Mi regalò una giornata in studio e la sua arte colta e potente. Quest'uomo si è inventato la disco. Soul Makossa è considerato da molti il primissimo pezzo dance della storia e ha allargato gli orizzonti del mondo».

Già. Soul Makossa nel 1972 fu un successo planetario ma era uscito in sordina, lato b dell'inno calcistico camerunense per la Coppa D'Africa. Saltò sui piatti dei dj newyorkesi e seguì un destino stupefacente: Michael Jackson lo inserì in Wanna Be Startin' Somethin' e poi dovette risarcire Dibango in tribunale. Anche Rihanna finì in causa. Il brano è campionato a oltranza, da Jennifer Lopez a Childish Gambino. Papa Groove, così lo chiamavano, era l'uomo che guardava oltre le montagne.

Nato a Douala, villaggio del monte Cameroon, a 15 anni si imbarcò per Marsiglia, con tre chili di caffè (titolo della sua autobiografia) per pagare il primo mese di affitto a chi lo ospitava. In Francia si appassionò a Louis Armstrong e Duke Ellington e s'innamorò del sax, prendendo la via dei rinnegati. I genitori con sacrificio lo avevano mandato a studiare e lui invece faceva il musicista nel club, che per loro non era un lavoro. In più sposò una donna bianca. Lavorò con Nino Ferrer negli Anni '60, nei 70 in Giamaica si contaminò di reggae (conobbe Bob Marley), nel 1994 riunì il patrimonio culturale africano in Wakafrika, e accanto a Youssou N'dour mise il Peter Gabriel di Biko. Collaborò con Quincy Jones, Herbie Hancock, Serge Gainsbourg, Fela Kuti, muovendosi fra rumba, twist, funk, soul, i suoni urbani dell'elettronica e dell'hip hop, senza mai dimenticare la sua idea di jazz, non seriosa o cerebrale ma ballabile: «Tutto in Africa ha una componente fisica. Corpo e anima. Senza uno non c'è l'altra».

LA FAME

Mise la notorietà al servizio di cause importanti, concerti e dischi per combattere la fame in Etiopia (Tam-Tam pour l'Ethiopie), per la liberazione di Nelson Mandela. Memorabile è Zaire 74, il live a Kinshasa con B. B. King, James Brown e Miriam Makeba per celebrare la nuova costituzione e lanciare la rissa nella giungla fra Muhammad Ali e George Foreman. Dibango aprì alla musica senza confini. Diceva: «Sei africano e si aspettano che suoni musica africana. Sciocchezze. Sei prima musicista, poi africano. Io sono per la fusione, non per il collage. La differenza sta nella naturalezza con cui le culture si uniscono dentro di te».

Simona Orlando

