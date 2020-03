Il virus Covid-19 rischia seriamente di mettere in ginocchio il nostro sistema sanitario: lo dicono in coro da diversi giorni gli scienziati più autorevoli, i medici più attivi in prima linea, i migliori divulgatori scientifici del Paese, e alcune regioni (la Lombardia in primis) sembrano aver già raggiunto il limite. Commentando questa difficile situazione, viene spontaneo il parallelo con la Cina, il Paese che per primo ha affrontato quest'epidemia, e che sembrerebbe, numeri alla mano, averla sconfitta. L'ha fatto con una reazione durissima, fatta di quarantene imposte e di controlli dell'esercito nelle aree più a rischio, anche a costo di compromettere la crescita economica. Una ricetta che si è rivelata efficace, dicono i numeri, a tal punto che la rivista medico-scientifica britannica The Lancet, un'istituzione in ambito sanitario, si è spinta ad invocare interventi più rapidi e aggressivi da parte dei paesi europei per contrastare la diffusione di un virus che ha dimostrato un'enorme capacità di contagio. Con la sua reazione, secondo la rivista scientifica, la Cina avrebbe evitato un numero sostanzioso di casi e di decessi, anche se tutto ciò ha avuto severi effetti sull'economia nazionale; al contrario, i paesi europei finora avrebbero fatto troppo poco e troppo tardi. Non sta a noi commentare il merito delle scelte per tutelare i cittadini ed evitare che l'epidemia dilaghi: la comunità scientifica negli ultimi giorni si è espressa con forza ed è giusto lasciare la parola a chi ha le competenze per dare una direzione al Paese in tempo di crisi. Negli ultimi giorni, tuttavia, i social media sono stati il terreno di alcune vivaci discussioni legate a doppio filo a questo tema, ovvero il fatto che la Cina abbia avuto più facilità nell'intervenire con fermezza grazie anche al carattere autoritario del proprio regime. Le democrazie europee, hanno sostenuto alcuni, sono imbrigliate dai vincoli e dalle regole democratiche. Il dibattito non è certo nuovo, ma merita una riflessione, poiché tocca uno dei limiti delle democrazie liberali contemporanee: l'efficacia e la rapidità di azione. Così, l'epidemia di Covid-19 che il mondo intero si appresta ad affrontare, per le democrazie occidentali diventa non solo una sfida da vincere a tutti i costi per difendere la popolazione e in particolar modo i suoi segmenti più fragili, ma qualcosa di ancora più significativo. Per la democrazia liberale contemporanea, è il momento di mettere in mostra la propria capacità di funzionare e reagire di fronte alle crisi. Di mettere in mostra la propria capacità di azione rapida, di sensibilizzazione, di coinvolgimento emotivo dei cittadini, di decisione e di fermezza, senza cedere alle derive autoritarie che affascinano i nuovi populismi.

Una democrazia capace di decidere sarà una democrazia più forte. Ne abbiamo bisogno tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA