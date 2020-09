IL CONSUNTIVO

Due milioni in più. Tanto è costato alla Biennale di Venezia il Covid nell'organizzazione della Mostra del cinema tra minori entrate e maggiori spese soprattutto sul fronte della sanificazione e anche della realizzazione delle due arene, ai Giardini e al Pattinodromo al Lido. Il bilancio finale sale dunque dai consueti 12 milioni di euro a 14 e, come sempre, è un bilancio in perdita. «Lo considero un investimento che va nella direzione di migliorare i servizi, come gli aggiornamenti tecnologici e la tecnologia Boxol di prenotazione a distanza», ha detto il presidente della Biennale, Roberto Cicutto.

La previsione, come riferito dal direttore generale Andrea Del Mercato, era di un calo di presenze in sala del 66 per cento. Invece è andata molto meglio: «Le presenze in sala sono ridotte solo del 40% rispetto all'anno scorso. Gli ingressi in sala, tra accrediti e biglietti venduti, sono stati 92.000 contro i 154.000 dell'anno scorso». Gli accreditati sono stati 5.500. «Questo ha dato ragione alla scelta di non fare una Mostra on line, che non faremo mai - ha detto Cicutto - Altra cosa invece è la sezione della realtà virtuale la cui fruizione on line ha visto aumentare moltissimo gli accessi da tutto il mondo».

LE SCELTE

Chiusa sabato la Mostra del cinema, oggi sarà inaugurato il 48esimo Festival Internazionale del Teatro. L'idea di Cicutto è di un sempre maggiore dialogo tra le varie sezioni della Biennale: «Vogliamo dare il segnale che siamo una grande famiglia». E poi ci sono le nomine: «Entro ottobre ci sarà il direttore della Mostra del Cinema ma anche di tutti gli altri settori della Biennale», ha detto Cicutto. Barbera è infatti in scadenza, potrebbe essere riconfermato oppure lasciare il posto a un altro. «Forse prendo l'interim», ha scherzato Cicutto.

Al.Va.

