Il viola eletto colore dell'anno

LA STAGIONEAvallata dalle maggiori agenzie di stampa, appresa con rispetto dagli addetti ai lavori, la notizia è arrivata come una bomba nelle ultime ore del 2017, diramata dalla cupola della moda che gestisce dall'alto per sommi capi il divenire delle varie proposte per il look che caratterizzerà l'anno appena iniziato. Il colore del 2018 è il diktat firmato da Pantone che precisa anche il numero di riferimento (18-3838) sarà il viola, ovvero l'ultra violet, cioè quello che sfuma verso il blu di Persia, il viola ametista, con...