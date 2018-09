CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VINOUn trionfo: il Gewürztraminer Epokaledi Cantina Tramin in Alto Adige conquista i 100 punti di Robert Parker Wine Advocate, uno dei più prestigiosi riferimenti critici enologici al mondo. Il giudizio, frutto delle ultime degustazioni di vini italiani condotte da Monica Larner, è stato pubblicato sul sito www.robertparker.com. Si tratta di un risultato storico commenta Wolfgang Klotz, direttore commericale della Cantina per la prima volta Robert Parker premia un vino bianco italiano con 100/100 e per la prima volta questo punteggio...