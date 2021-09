Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VERDETTOIl Leone d'oro vola in Francia e per i cugini d'Oltralpe è una doppietta: prima la Palma d'oro a Titane della regista Julia Ducournau, adesso Venezia con L'Evénement di Audrey Diwan. «Abbiamo premiato la bellezza dell'opera, il verdetto è stato unanime e veloce», ha detto il presidente della giuria Bong Joon-ho. Come l'anno scorso, quando vinse Nomadland di Chloé Zhao, non è dunque un Leone, ma un'altra Leonessa, stavolta la...