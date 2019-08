CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Veneto sta rallentando: nell'era della velocità digitale il destino potrebbe essere una lenta inesorabile sconnessione. Prima la soppressione di un collegamento importante come la Frecciarossa del primo mattino, che consentiva al Nordest di essere a Roma in tre ore, con una giornata di lavoro piena, poi il taglio del volo Alitalia, il tutto su una rete ferroviaria con la TAV a singhiozzo, tra Venezia e Milano e Tra Venezia e Bologna. Per non parlare delle incognite sulle molte infrastrutture che dovrebbero definitivamente collegare in modo...