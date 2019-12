Il Veneto e le banche, crack da palcoscenico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAIl fallimento di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza ha visto sgretolarsi la narrazione giocata sul successo dei sghei per quel Veneto che era considerato la locomotiva d'Italia. Dalla dissoluzione dei più importanti istituti di credito del Nordest parte Una banca popolare, la produzione del Teatro Stabile del Veneto (in collaborazione con Jolefilm) affidata alla penna di Romolo Bugaro e diretta dal regista cinematografico Alessandro Rossetto. Lo spettacolo debutta in prima nazionale al Teatro Goldoni di Venezia dal 12...