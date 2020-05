Il Veneto delle fabbriche finalmente è ripartito, dopo 8 settimane di lockdown, di sofferenza anche mentale, fisica. Con gli effetti di una crisi devastante che le imprese devono affrontare. L'agenda delle cose da fare è molto lunga e va da problemi di sopravvivenza (la liquidità che avrebbe dovuto arrivare subito alle imprese, a fondo perduto e non indebitandole) ad altri più strutturali (la burocrazia che sta uccidendo il Paese). Tra questi, un grande piano per le infrastrutture e la logistica, che si è rivelato, nell'emergenza, in tutta la sua strategicità e che sarà decisivo per la ripresa post Covid-19. Per continuare a far correre su strade, rotaie, porti e aeroporti la nostra economia e riconnetterci in modo sostenibile al sistema integrato di flussi (persone e merci) nell'economia globale, sospeso dal lockdown. In questa prospettiva, il recente episodio (avvilente) dell'avvio della Fase 2 senza un solo treno Alta Velocità sulle direttrici cardine dello sviluppo italiano, da Venezia a Milano-Torino e a Bologna-Roma, sà di danno e beffa. La dice lunga su un quarto di secolo di (parziale) inconcludenza riguardo a un nodo decisivo per la competitività di quest'area del Paese, cuore pulsante dell'economia e della crescita sociale; e anche sulla nostra debole capacità politica di incidere sulle scelte, per anni svigorita dalle divisioni. Scelte come gli 8 anni (almeno) necessari per l'AV fino a Vicenza, come il potenziamento della linea ferroviaria Venezia-Trieste, la Pedemontana, il collegamento diretto tra Porto di Venezia e Interporto Padova (ancora nelle nebbie) o il nodo Fs del capoluogo euganeo, per stare a pochi esempi. Dobbiamo prenderne atto e cambiare passo, dare prova di unità di intenti per essere credibili, avere forza negoziale, attrarre investimenti. Far sì che ai protocolli d'intenti, tutti da verificare nei loro esiti effettivi, non soltanto negli annunci da conferenza stampa, seguano atti e comportamenti conseguenti. Ma l'episodio del Freccia Rossa dice qualcosa in più, anche sul disegno del «nuovo Triangolo industriale» - assunto a immagine di come il baricentro dell'industria si sia spostato - che affianca al vertice storico della Lombardia i due nuovi vertici di Veneto ed Emilia Romagna. Questo disegno dà evidenza plastica al fatto che al lato veneto del «Triangolo», manca proprio quel nodo, quel vertice che lo completa e che gli dà la densità e la considerazione necessaria per essere magliato nella rete di nodi europea. E pone la necessità di collegarlo all'interno di una magliatura appunto, una tramatura, un sistema di reti e infrastrutture strategiche in Italia e in Europa, senza il quale la capacità di performare di quest'area rischia di rimanere inibita. Se è vero che nelle crisi si creano le opportunità, ora abbiamo quella di invertire una tendenza che rischia di farci retrocedere a periferia. Da un lato, un difetto decennale di rappresentanza che non è stata in grado, ai diversi livelli, di rendere chiara e forte l'istanza di connessione di questo territorio con il mondo. Dall'altro, la necessità di costruire in Veneto quel polo urbano di rango metropolitano che è in grado di porsi come naturale vertice del «nuovo Triangolo», connesso con l'Europa e il mondo, e che da tempo è tra le nostre priorità. Può e deve essere l'occasione per ripensare l'organizzazione del nostro territorio, renderlo più efficiente ed attrattivo. Le infrastrutture e il sistema di trasporto, la digitalizzazione dei servizi, la semplificazione burocratica, ne sono un primo strumento. Solo la scala metropolitana può portare a soluzioni efficaci e sostenibili. La metropolitana di superficie (Sfmr) ne è l'esempio (purtroppo, incompiuto). Un polo metropolitano nell'area centrale che non è esclusivo e tantomeno antagonista con il resto del Veneto, bensì inclusivo, aperto, nodo e magnete di un Veneto tutto connesso. In grado di dare valore a tutta la regione, attrarre opportunità, di essere il nucleo e l'innesco della City Region, motore di sviluppo e innovazione territoriale, nodo di una rete europea e globale. A maggior ragione, nell'auspicata cornice istituzionale dell'autonomia differenziata. Una discontinuità da praticare con urgenza, in una logica di evoluzione dal policentrismo, che ha il suo fascino, ma che non può diventare un limite. Perché, rassegnandosi allo status quo, gli investimenti non arrivano, le infrastrutture non si modernizzano, i giovani e i talenti se ne vanno, attratti dalla contemporaneità dei nodi metropolitani.

* Presidente Vicario Assindustria Venetocentro - Imprenditori

Padova Treviso

© RIPRODUZIONE RISERVATA