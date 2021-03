Il Veneto,come Milano, ha saputo costruirsi una posizione di prima grandezza mondiale nell'attrattività di ogni tipo, a cominciare da quelle turistiche, culturali, ambientali, per il divertimento, l'enogastronomia, lo sport, l'istruzione universitaria e per l'innovazione tecnologica, ma anche per quella business che, grazie alla crescita esponenziale delle attività produttive, prioritariamente a vocazione export, ne ha aumentato le presenze in modo significativo. Una capacità che l'ha a portata ad essere la prima regione italiana per numero di turisti, per merito di una offerta unica a livello globale e che, grazie ad un ricettivo di qualità per ogni tasca ne ha rafforzato costantemente l'incidenza della crescita del prodotto interno lordo, il reddito pro capite, l'occupazione e la predisposizione e disponibilità alla spesa.

Il Veneto, proprio come Milano, per colpa del Covid ne sta pagando il prezzo più alto per la sua fiorente economia e di riflesso il sistema sociale. I lockdown nelle città d'arte, l'intero blocco delle attività della montagna per quasi due intere stagioni, la componente artistica dei musei, le fiere, l'attività didattica a remoto con chiusura delle università, l'enogastronomia, con ristoranti e affini chiusi o limitati negli orari per lunghissimi periodi, hanno creato il crollo del sistema attrattivo, crollo che appena ci saranno le condizioni si invertirà diventando un boom, grazie alla laboriosità degli imprenditori veneti e i più in generale dell'intero sistema socio-economico.

Bene tenere però conto che in questo quadro di ripresa dovranno avvenire selezioni sia di comparti, che di imprese e che la tempistica realizzativa sarà inversamente proporzionale ai bisogni, presumibile che la ripresa dell'industria dell'attrattività si consolidi solo nella seconda parte del 2022, per risalire completamente la china e tornare ai valori ante Covid solo nel 2023, mentre ci sarà da sostenere il lungo periodo intercorrente che resterà a condizioni poco diverse dalle attuali, almeno fino al tardo autunno 2020.

Il ritardo della ripresa della libera circolazione è cosa ormai certa e le regole che ne consentiranno i movimenti delle persone nell'intero globo sono ancora totalmente da scrivere e rendere compatibili in ogni dove, una situazione che ritarderà in maniera consistente l'attrattività nelle sue varie sfaccettature, con forti ripercussioni sul turismo e su molteplici attività, quali fiere, eventi, manifestazioni e gli stessi movimenti per business che sostituiranno gli spostamenti con i contatti a remoto.

L'ipotesi che il Pil Paese per il 2021 si attesti intorno al solo 3%, contro la perdita del quasi 9% del 2020, fa chiaramente capire quale sia il divario per tornare alle condizioni ante Covid. Sicuramente Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna recupereranno almeno 1 punto in più di Pil in confronto alla media nazionale, grazie al manifatturiero, che ha subito un limitato rallentamento e da diversi mesi , grazie essenzialmente alla Cina e al patto dei 13 Asia-Pacifico, è in buon recupero.

Oltre all'utilizzo dei fondi del Next Generation, servirà un forte coinvolgimento del sistema creditizio in grado di rafforzare la patrimonializzazione delle Imprese e di consentire loro di investire in innovazione e formazione permanente, ma anche un deciso sostegno pubblico per accompagnare e recuperare le molte attività e il loro capitale umano ad una riconversione nel nuovo che avanza.

