CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il venerdì per gli islamici, il sabato per gli ebrei, la domenica per i cristiani. Cambia il giorno ma non l'eternità del suo valore. Le tre grandi religioni del Libro vedono sospendere i giorni profani per assolvere il sacro dovere di santificare le feste. Nei secoli cristiani il monito è stato sempre trasmesso e rispettato. Con la predicazione e nelle varie forme delle immagini. Tra le dolci colline del Prosecco c'è il caso esemplare del cosiddetto Cristo della Domenica. Vale la pena di compiere un pellegrinaggio di devozione e di...