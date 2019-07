Il Vate e l'impresa di Fiume

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOCento anni fa, nel settembre 1919, prende il via da Venezia l'impresa di Fiume. Gabriele d'Annunzio alternava apparizioni pubbliche ad articoli per la Gazzetta di Venezia con i quali cercava di soddisfare la nuova missione che si era dato: dimostrare l'appartenenza all'Italia dei vecchi domini veneziani in Istria e Dalmazia. Quando gli chiedono di mettersi alla testa dei legionari, riuniti a Ronchi, che intendono marciare su Fiume, accetta, seppur con parecchie perplessità. L'anniversario di quell'evento, e il suo principale...