Il vaccino è vicino, a quanto pare. Saranno più di uno in sana (si spera, visto i tempi) concorrenza fra loro. Dovrebbero consentirci di uscire da questo lungo periodo di incertezze e di ricominciare a vivere guardando al futuro con minore angoscia. Dovremmo essere, perciò, più o meno, tutti speranzosi che sarà così. La speranza, tuttavia, non riguarda solo l'efficacia del vaccino. Ci si aspetta che, con il suo arrivo, si arresti anche la valanga di dati dolorosi, diatribe stucchevoli, produzione di notizie per mezzo di altre notizie, spesso ripetute sino allo stordinamento. Andrà così? Forse no, perché possiamo già immaginare cosa accadrà quando si dovrà decidere a chi somministrarlo. Se dovrà essere obbligatorio oppure facoltativo. Insomma, stiamo per assistere, con l'arrivo del rimedio anti-covid19, ad una ripresa dello scontro fra chi è favorevole ai vaccini e chi non lo è, fra chi li vorrebbe obbligatori e quanti, invece, invocano la libera scelta. Ritorna il dilemma fra essere o non essere, giacché parliamo di vita o di morte. Questo è il problema e si riproporrà fra qualche mese. Non è difficile prevederlo, stando a quanto emerge dal sondaggio di questa settimana dell'Osservatorio sul Nordest. Tre persone su dieci dicono, infatti, che non si faranno vaccinare, nonostante che sia cresciuto e di molto (quasi venti punti percentuali rispetto al mese di settembre) il numero di quanti dichiarano di conoscere persone colpite dal virus. Difatti, rispetto alla prima fase (marzo-aprile), oggi il contagio è molto più pervasivo, entra in famiglia, tocca parenti più lontani e amici cari. Per cui sappiamo cosa succede loro, quando vengono colpiti in forme tali da rendere necessario il ricovero in ospedale. Eppure, c'è una quota elevata di nostri concittadini che ritiene il futuro vaccino più pericoloso del virus. Ciò che colpisce, guardando i dati, è che a rifiutare l'idea della vaccinazione non siano i più giovani (18-24 anni), ma quanti si trovano nelle fasce centrali di età, trentenni e quarantenni. Le motivazioni di queste persone possono essere diverse: dal rifiuto secco di questo vaccino, così come di tutti i tipi di vaccini, perché nuocciono alla salute. Per altri, la negazione è un misto di salutismo e complottismo: i vaccini possono fare male; fanno bene solo alle grandi case farmaceutiche e a chi vi ha investito molti denari. Il vaccino Pfizer si dice è stato finanziato da Bill Gates che, a sua volta, ha finanziato la campagna elettorale di Biden, il quale ne ha già dato l'annuncio: tutto si tiene! Ma a forza di ragionare così o di alimentare lo scetticismo (diverso dal legittimo dubbio sulla sicurezza del futuro vaccino), potremmo effettivamente sconfiggere il virus? Ne vedremo delle belle, dunque. La speranza si tinge di pessimismo.

