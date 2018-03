Il Tronchetto ora chiede ad alta voce la caserma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZAVENEZIA Fare qualcosa. Come aprire un presidio fisso delle forze dell'ordine, la caserma dei carabinieri di cui si è tanto parlato. Ma fare presto, tenendo conto di quelle che sono le dinamiche politiche e della malavita organizzata e soprattutto dei suoi nuovi interessi che non parlano più con le armi ma con la strategia, la corruzione, il denaro. Dopo tanti anni la politica torna a riunirsi nell'Isola del Tronchetto, nodo strategico per indirizzare i flussi turistici in arrivo in città con i bus dei tour organizzati. Ha deciso di...