Il Trieste Film Festival per il centenario di Fellini

In occasione del centenario della nascita, a Rimini il 20 gennaio 1920, di Federico Fellini (nella foto) anche il 31° Trieste Film Festival (in programma dal 17 al 23 gennaio) partecipa alle celebrazioni di «Fellini 100» promosse dal Mibact. Nasce così l'idea di un programma di eventi, Fellini East West, che attraverseranno tutto il festival. A cominciare da uno dei film meno rivisti, eppure più attuali, di Fellini, «E la nave va» (1983), di cui a Trieste si vedrà, in anteprima assoluta e in collaborazione con Cineteca Nazionale - Centro Sperimentale di Cinematografia la copia restaurata da CSC-Cineteca Nazionale con Istituto Luce-Cinecittà. «Siamo felici che, per una fortunata coincidenza di date, il nostro sia il primo appuntamento del 2020 a celebrare Fellini - spiegano i direttori artistici del TsFF Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo - per di più con il suo film che, sin dalle lingue in cui è girato (italiano, serbo, russo, tedesco), ci riguarda più da vicino, come festival e come città. Un film che, nel racconto della fine di una civiltà, ci chiama in causa tutti, con la forza di un'opera profetica».

