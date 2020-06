IL TREND

Viaggia veloce lo stile su due ruote, celebrando l'odierna Giornata mondiale dell'ambiente nel segno della mobilità sostenibile. Un tempo neanche troppo lontano, furono le ragazze in bicicletta a sdoganare la divisa glamour per sfrecciare veloci, in tutta sicurezza, in sella a una bici. Oggi è la nuova generazione degli urban commuter che riscrive i codici di abbigliamento, viaggiando sulle due ruote dei monopattini elettrici.

I BONUS

Scelta green, smart e sostenibile per salvaguardare l'ambiente, favorire gli spostamenti a distanza di sicurezza, grazie anche ai bonus mobilità lanciati nel post lockdown. Le aziende della moda rincorrono la tendenza già da qualche tempo: la londinese Matchless London, l'anno scorso, aveva aperto la fashion week milanese con tanto di street show affidato a cinquanta modelli e modelle a bordo di monopattini elettrici. Un'alternativa ecosostenibile al traffico urbano accompagnata dalla collezione del marchio inglese, fatta di capi componibili in materiali green, tra parka e giacche biker in pelle trattata con cere naturali e trench in nylon spalmato.

LA DIVISA

A Parigi, la tendenza era stata per così dire cavalcata, dalla giovane modella Kaia Gerber immortalata in monopattino per veloci spostamenti tra una sfilata e l'altra. Neanche a dirlo la Gerber, ha contribuito a tratteggiare la nuova divisa per pendolari urbane molto chic: jeans cropped, blazer dalle proporzioni rilassate, borsa cross-body e sneakers d'ordinanza. Come a dire che al vezzo di stile non si rinuncia affatto sulle due ruote: sì alla felpa, mutuata allo sport come quella firmata Fila, per avere il massimo comfort dallo stile contemporaneo. Si moltiplicano zip e tasche strategiche mentre nylon e materiali tecnici assumono nuance cangianti.

IN ORBITA

Off-White per la primavera/estate 2020 intitolata meteor shower, pioggia di meteoriti, punta su tessuti super tecnici dall'effetto lacerato, come quelli che si usano in orbita, tra abiti paracadute e anorak in pvc su shorts o pantaloni aderentissimi. Se gli inossidabili jeans, meglio se dal fit elasticizzato e dettagli fluo come da Levi's, si confermano i migliori compagni di viaggio anche sulle due ruote elettriche, alla vigilia dell'estate meglio puntare su uno stile vacanziero.

Da Ferragamo spunta anche la tuta intera di estrema leggerezza; mentre i colori dosati con libertà creativa, vincono per Benetton. Il direttore creativo Jean-Charles de Castelbajac suggerisce una palette mariniere dove i classici blu, rosso e bianco si fondono con i toni pastello su maxi t-shirt a stampa e caban in tela cerata, per un viaggio metropolitano all'insegna dell'arcobaleno.

Colore che la fa da padrone anche negli accessori: sì allo zaino multitasche, in tweed dai colori pastello quello firmato Chanel, in cui fare ordine nel piccolo mondo che ci trasportiamo in spalla, giusto il tempo di una giornata. Preferite una soluzione più smart, che non metta a rischio causa peso eccessivo il vostro equilibrio?

L'ALLEATO

Il marsupio si conferma l'alleato numero uno: da Gucci esibisce la caratteristica stampa Flora combinata con il pattern della doppia G. Restare con i piedi per terra, o meglio ben ancorati al monopattino, anche grazie a sneakers che marciano a passo spedito: da Stella McCartney sono realizzate in poliestere riciclato ottenuto da rifiuti plastici.

Mai senza il casco naturalmente, pensando a un cappellino o visiera di riserva: annodate un carrè di seta stampata sul modello in paglia leggera e super estiva, come suggerisce Hermès. Se siete fanatiche dei dettagli super tecnolgici, sappiate che l'azienda di Boston Ministry of Supply, ha sviluppato ad esempio una giacca termica che si adatta alle diverse temperature, da programmare attraverso lo smartphone. È dedicato invece ai signori uomini il Commuter Suit della sartoria californiana Parker Dusseau: un completo per così dire formale se non fosse per i dettagli catarifrangenti. Solo una nuova moda o una vera svolta green?

Silvia Cutuli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

