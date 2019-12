IL TREND

Arriva il nuovo anno ed è tempo di lasciarsi andare e rinnovarsi. Soprattutto bisogna osare nella serata più pazza e cool delle feste, lasciandosi alle spalle il grigiore dell'anno trascorso. L'imperativo è quindi di risplendere, scintillare, usando nuances preziose come l'oro e l'argento, e texture come il lamé o altre tempestate di paillettes ed incrostazioni di cristalli.

LE LINEE

Le sfilate autunno-inverno dello scorso febbraio avevano già dato il la a questo trend che ora, per Capodanno, ha toccato capi d'abbigliamento di grandi griffe ma anche di brand low cost. Il rimando è lievemente anni 80, quando i colori metallici e le paillettes erano pane quotidiano per gli stilisti, ma questa volta sono le linee, a fare da contraltare all'opulenza di quel decennio ruggente. Insomma, indossare bagliori metal non fa più serata in disco ma occasione glam. Gli eccessi di allora, infatti, oggi vengono sdoganati con look sofisticati. Che sia in discoteca o al ristorante, quindi, al cenone bisogna non passare inosservate. Se volete provare il brivido di vestirvi da dive retrò Moschino ha pensato a voi. La sua collezione è un tripudio di paillettes con riflessi 24 carati. Gli abiti sono lunghi, a sirena, con scollature vertiginose, impreziositi da balze e fiocchi.Per gli accessori si punta su collier e maxi orecchini pieni di strass. Oro, argento, tessuti preziosi e chi più ne ha più ne metta per Dolce & Gabbana. Al completo camicia e pantalone damascati in oro, gli stilisti siciliani abbinano una giacca lunga completamente ricoperta di paillettes platino. Il tocco in più è rappresentato dai fiocchi gioiello rosé, in tessuto cangiante: uno stringe il collo, mentre l'altro è sulle scarpe rasoterra. A Micheal Kors non piacciono le mezze misure, e va sul mini. Il suo abito corto black & gold, incrostato di paillettes, ha una profonda scollatura. La balza della gonna è un piumage nero che crea quasi uno strascico sul davanti. Le gambe sono in evidenza anche per Alberta Ferretti. Il suo mini abito silver con rouches e balzine in lamé argentato è fluido, come una colata di metallo, e va indossato con sensuali cuissardes neri. Le party girls più audaci non possono esimersi dall'abito corto. Oltre a svelare le gambe (ed anche eventuali imperfezioni, è bene tenerlo a mente) avvolge la silhouette regalandole un aspetto iper femminile.

SCOLLATURE

I modelli più gettonati quest'anno vedono scollature incrociate, o monospalla. Gucci ha pensato ad un abito asimmetrico: la parte più corta è nera, quella lunga color oro che, ripresa su un fianco, crea quasi un effetto fiocco. Le amanti dei modelli dal sapore retrò possono sbizzarrirsi. Uno dei must dell'anno sono i monospalla drappeggiati effetto peplo, come quello di Dsquared in lamé in un tono tra l'oro e il platino, particolare e allo stesso tempo elegante. Effetto shine allo stato puro per la mise da ultimo dell'anno del brand che gli analisti fashion hanno definito più iconico del 2019, The Attico. Il suo mini dress con micro righe di paillettes ha il colletto in velluto nero e scollatura ad occhiello sul davanti, e fa ricordare i modelli tipici della Swinging London.

FIOCCHI

Le amanti dei fiocchi che non hanno paura di osare in Saint Laurent trovano il loro alleato. In sfilata Kaia Gerber, figlia della top model Cindy Crawford, ha indossato un abito strong, sfavillante, corto, argento e nero, con mega fiocco su una spalla. «Oro e argento sono nuances che si prestano a combinazioni sempre originali, mai scontate», spiega Massimo Leonardelli, consulente d'immagine delle star, trendsetter ed oggi più che mai impegnato nella moda sostenibile con Eco-age. «Soprattutto poi per il capodanno tracciano una linea di demarcazione tra il recente passato e le aspettative per il nuovo anno che devono essere obbligatoriamente scintillanti, perché è sempre bene puntare in alto». Sugli abbinamenti dubbi Leonardelli non ne ha. «Il nero e l'oro insieme è un grande ed intramontabile classico, sofisticato e non banale. Bello anche il contrasto black-silver. Da evitare l'oro con il rosso che fanno più albero di Natale». Ma questi colori sono per tutte? «Sono per molte ma non per tutte. Visto che sono tonalità audaci bisogna che ognuna le adatti al proprio fisico. Ad esempio chi ha un girovita generoso dovrà indossare modelli a tunica, perché l'unico difetto di tali sfumature è che segnano le forme e sottolineano così i difetti».

Veronica Timperi

