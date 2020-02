IL TOUR

Torna il Tour del Gusto firmato Interspar con i corsi alla scoperta di prodotti e abbinamenti, nei supermercati del gruppo con i food truck. Si parte, oggi, dal corso in programma all'Interspar di Sarmeola (Pd) Brentelle, con 2 lezioni sugli abbinamenti perfetti tra birra e formaggi. La prima lezione sarà dedicata alle Birre belghe e formaggi francesi: gustoso rapporto di buon vicinato. La seconda, martedì 10, sarà dedicata a Birre tedesche e irlandesi e formaggi britannici: le strane coppie: dove si proveranno accostamenti inediti e ricercati: da un lato l'Inghilterra, con una grande tradizione casearia, e dall'altro la Germania e l'Irlanda, con uno storico legame di produzione birraia. Il 4 e 11 febbraio il truck e le medesime lezioni, si sposteranno ad Albignasego (Pd).

Sono 4 le lezioni per addentrarsi nel mondo delle verdure di stagione. Al centro commerciale Le Brentelle di Sarmeola (Pd), si imparerà a preparare le verdure di stagione, con i migliori abbinamenti tra verdure e prodotti del territorio e invitanti ricette. Il 7 febbraio lezione dedicata a carciofi, cardi e topinanbur, il 14, quando il protagonista sarà il radicchio veneto, il 21 delle patate abbinate a quattro stagionature di Asiago e il 28 della Zucca e frutta secca. Il costo delle lezioni sarà poi trasformato in buoni acquisto presso i centri commerciali coinvolti.

