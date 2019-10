CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TOURAndare alla scoperta di un mondo sotterraneo incuriosisce e affascina, se si tratta poi di intraprendere un viaggio in esplorazione delle profondità di una città percorrendo cunicoli, fosse storiche e storicizzate, l'esperienza può rivelarsi estremamente interessante. A Treviso, indagini e ricerche più che trentennali, hanno portato in luce numerosissime strutture sotterranee: cunicoli, cantine, tombe, cisterne e antiche pattumiere ricche di reperti archeologici. In maniera pioneristica si erano avventurati alla fine degli anni '80...