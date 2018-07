CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il titolo è agghiacciante: «Olanda: 11 bambini morti. Le madri incinte avevano preso Viagra» (Corriere della Sera online, martedì 24 luglio). «Le donne erano affette da insufficienza placentare e stavano partecipando a una sperimentazione clinica. I piccoli morti per gravi problemi polmonari», recita poi il sottotitolo.Il primo pensiero è che quelle madri dovevano essere o scriteriate o pazze, e i medici sperimentatori dei killer in camice bianco. Il testo poi attenua il senso di angoscia scatenato da titolo e sottotitolo ma non dà il...