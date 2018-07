Il titolare del lancione: «Noi eravamo fermi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEVENEZIA «Navigavamo a destra e quando il vaporetto ci ha urtato sul fianco sinistro, eravamo fermi».A parlare è Luca Scarpa, titolare del lancione turistico che venerdì pomeriggio si è scontrato con un battello della linea 2 al Tronchetto.Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso da parte delle autorità competenti che stabiliranno le responsabilità, ma il titolare dell'attività di trasporto racconta, dal suo punto di vista, come sono andate le cose. «Noi arrivavamo da Piazza Roma e procedevamo in...