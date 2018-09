CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL THRILLERLe streghe sono tornate, ma non fanno paura. E anche la colonna sonora di Suspiria di Luca Guadagnino che per quest'opera ha voluto il frontman dei Radiohead, Tom York (Sono sempre stato un megalomane, confessa il regista) non fa fare i salti sulla sedia come l'originale del 1977 di Dario Argento. Non è neanche propriamente un remake, questo del regista che l'anno scorso con Chiamami col tuo nome ha ottenuto quattro nomination all'Oscar facendo vincere a James Ivory la statuetta per la migliore sceneggiatura non originale, e che...