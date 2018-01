CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il tetto si ripara quando c'è il sole, ma noi stiamo con il naso all'insù ad aspettare la pioggia. Se con le misure di politica monetaria ultraespansiva della Bce, negli ultimi anni Mario Draghi - da una parte disarmando la bomba della crisi dei debiti sovrani, dall'altra provocando una sensibile riduzione degli interessi e dello spread sui titoli di Stato - ha comprato tempo regalandolo all'Italia (non solo, ma soprattutto), in questo inizio di 2018 il nostro enorme debito pubblico è ancora tutto lì, mentre le misure non convenzionali...