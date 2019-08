CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TESSUTOFra tutti i tessuti è l'unico di origine europea, il più decorativo che esista per via di intricate trame mai uguali a se stesse, che dal 1580, data di nascita del pizzo più antico, hanno fatto la loro comparsa inizialmente a Venezia per poi diffondersi nei secoli successivi in Francia, Inghilterra, Spagna e Svizzera. In epoca napoleonica il pizzo è obbligatorio a corte e per tutto il Settecento viene riservato agli uomini; mentre entra di diritto nel guardaroba femminile dall'800 in poi. Non c'è nobildonna di ieri e stilista di...