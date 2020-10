Il tema delle aggregazioni intercomunali (fusioni, unioni o convenzioni) è divenuto oramai una questione che coinvolge più gli addetti ai lavori che non i cittadini, le imprese e il terzo settore che, invece, dovrebbero rappresentare il target di una seria riforma del sistema degli enti locali, costantemente rimandata. A Nordest, inoltre, nonostante gli sforzi profusi dalle Regioni, l'associazionismo intercomunale langue, scontando gli effetti di una forte identità locale (addirittura frazionale), che rende complicati e scoraggianti i percorsi di aggregazioni tra Comuni. Le esperienze maturate sin qui nel Triveneto, spesso non sono state all'altezza delle aspettative (contrariamente ad altre regioni, come l'Emilia Romagna). Testimonianza ne è, negli ultimi anni, la liquidazione di diverse Unioni di Comuni. Le ragioni di questa morìa tuttavia non riguardano la bontà del progetto in sé (tuttora valido), bensì le modalità con cui le forme aggregative sono state pensate. Se da un lato i campanilismi hanno spesso dettato l'agenda politica degli amministratori locali, e le aggregazioni sono state viste come lo strumento per reperire contributi pubblici, dall'altro anche le strutture interne dei Comuni (a volte miopi), hanno ostacolato forme di gestioni associate. È pur vero tuttavia (con riferimento ai dati del sondaggio Demos) che le Unioni, ma anche le Fusioni, esercitano un certo appeal tra gli intervistati. Non è un caso, tra l'altro, che il favore maggiore sia rintracciabile tra imprenditori e liberi professionisti, bisognosi più di altri di nuovi interlocutori che vadano e vedano oltre i confini del piccolo Comune e del mero assolvimento del compito burocratico. Le ragioni per perseverare sul riordino degli enti locali, accelerando sulle forme aggregative, continuano ancor oggi ad imporsi. Forti e reali. E non si limitano ai soli risparmi di spesa (necessari, ma non sufficienti). Ma si fondano sulla necessità di riorganizzare i servizi da erogare, sulla loro efficacia e rispondenza rispetto ad una società che muta costantemente e ad una burocrazia che zoppica e spesso ostacola. Per tali motivi, si impone la necessità di una nuova governance locale. Con amministratori che adottino uno sguardo ampio e lungimirante e facciano rete tra di loro. E con un profondo ricambio generazionale e culturale dei dipendenti, dando vita a centri di eccellenza professionale che sappiano accogliere le scommesse ed i bisogni del nostro tempo. Abbiamo la necessità di enti aggregatori snelli e veloci, capaci di dialogare con tutti i portatori di interesse, che facciano da volano di uno sviluppo economico e sociale del territorio. E se finora i risultati non sono stati quelli sperati, applichiamo il metodo sperimentale: riproviamo, mettendoci più testa. E più cuore.

*Coordinatore Unione dei Comuni Marca Occidentale

