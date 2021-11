Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TECNICOE' la continuità l'aspetto che coach Walter De Raffaele sottolinea dopo il netto successo 91-77 sul campo della Fortitudo Kigili Bologna. E per la Reyer si tratta del terzo successo in una settimana dopo quelli su Reggio Emilia nel turno precedente e su Buducnost Podgorica nell'infrasettimanale di Eurocup. Un ottimo biglietto da visita per il big match che, mercoledì sera, vedrà gli orogranata tornare sul parquet felsineo ma...