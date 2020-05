L'INTERVISTA

Dal cabaret di strada a Mediterraneo di Gabriele Salvatores, Premio Oscar nel 1992, dal teatro-danza con Sosta Palmizi al teatro del silenzio con interpreti sordi, passando per il teatro comico con Roberto Citran e quello musicale con la Piccola Bottega Baltazar. È uno di quegli artisti che non puoi definire, perché il suo curriculum è così bizzarro da sfuggire a ogni definizione. Cantante e musicista, mimo, attore in teatro e al cinema, comico e poeta, maestro...

Come si diventa Vasco Mirandola?

«Sono sempre stato curioso della vita e di come raccontarla. È capricciosa e quando sembra di averla presa nella rete, sento che ne catturo una millesima parte. Allora devo cambiare lo sguardo. Ho provato a farla entrare in un sorriso, una lacrima, un grido, a costringerla dentro una poesia, per poi trovarle sempre un nuovo vestito».

Dalla musica di strada all'Oscar con Salvatores, quanta acqua è passata sotto ai ponti?

«Sono partito per caso come artista e ho sentito che poteva essere il mio viaggio. Ho vissuto l'infanzia in seminario e ne sono uscito privato di sogni e desideri, il teatro era una musica che mi poteva far risuonare».

Compagni di strada: lei e Roberto Citran?

«Con Citran abbiamo avuto un percorso fortunato. Come duo comico Punto e Virgola abbiamo vinto il primo concorso italiano per comici La Zanzara d'oro, che ci ha portato al successo anche in Tv (ancora non c'era Zelig). Entrambi abbiamo sofferto quel periodo a livello etico e artistico e abbiamo scelto altre direzioni».

Sono arrivati i film con Carlo Mazzacurati e poi Salvatores, in Mediterraneo?

«Dopo Mediterraneo ho partecipato ad altri tre film, ma non ho condiviso la lavorazione. Mediterraneo è stata una esperienza speciale di scambio, collaborazione, stimolante nel processo e rara nel cinema».

A cosa ha rinunciato per portare avanti i tuoi progetti?

«Avrei voluto dedicare più tempo alle persone che mi stavano intorno. Per me il teatro è sempre stata una febbre, una medicina di cui non potevo fare a meno».

Un punto di svolta nella sua carriera?

«Tre eventi hanno cambiato la direzione del mio lavoro: la vittoria alla Zanzara d'Oro, una crisi che mi ha fermato per un anno e la svolta verso la poesia, con performance e letture che definiscono il mio presente».

Ha qualche rimpianto?

«No, ho amato i trionfi e le sconfitte».

Quanto è ancora legato al Veneto?

«Sono nato in Veneto, ma dai 6 ai 20 anni ho vissuto in Piemonte. Sono arrivato a Padova per studiare psicologia e qui sono rimasto, ho messo su famiglia ed è diventata la mia base».

Nuovi progetti?

«Negli ultimi anni mi sto dedicando alla poesia. L'ultimo spettacolo A morsi è un lavoro multimediale, con il gruppo Mattatoio5 , che attraversa i poetry slam e cerca di raccogliere l'urlo delle giovani generazioni».

Ha sogni nel cassetto da realizzare?

«Ho sempre sognato di far crescere a Padova un centro culturale per la comunità».

Il teatro mantiene giovani (mente e corpo)?

«La mia fidanzata dice di sì, decisamente sì».

In questo tempo di sospensione, come vive e come lavora?

«È un momento incredibile. Lascia stupiti, storditi, indifesi. Sono in preda a un non so cosmico. Gli artisti vivono di sguardi, di sorrisi, di abbracci, di riti comuni, altrimenti appassiscono. Allora ci buttiamo sui social, che non amo. Per tenermi vivo e avere un po' di febbre creativa, ogni giorno leggo una poesia sulla mia pagina Facebook».

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA