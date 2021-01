L'INTERVISTA

Dal Silvio Berlusconi della trilogia tv 1992 al pescatore della Giudecca di Andrea Segre passando per il mondo distopico di Claudio Cuppellini in La terra dei figli al nazista Eichmann di Stefano Massini a teatro in Dove inizia la notte. Paolo Pierobon ama «i grandi salti, andare da un opposto all'altro» tra commedia, dramma, thriller, palcoscenico, cinema e tv, «mi piace sempre cambiare». L'attore castellano, classe 1967, è tornato al lavoro con Segre dopo l'esperienza in La prima neve e Lo stato delle cose: e in Welcome Venice, che lo vede accanto a Roberto Citran e Andrea Pennacchi, dà vita a un pescatore della Giudecca.

Da agente segreto di Squadra Antimafia a pescatore. Grandi salti.

«Sì, mondi opposti. Il progetto di Segre è interessante perché racconta tre fratelli con un diverso approccio alla città: Citran ed io siamo i pescatori della Giudecca, Pennacchi è l'affarista con bed & brekfast».

Una bella riflessione su Venezia.

«Segre ha un occhio speciale, lo sguardo dell'antropologo. Io poi mi sono innamorato perdutamente della Giudecca. Siamo entrati al 100 per cento nella realtà di questi pescatori di laguna. Ci hanno aiutato, e ringrazio in particolare la famiglia Bognolo, sono stati preziosissimi».

Che ha scoperto, da pescatore?

«Una vita durissima, partono all'alba, vanno in mezzo alle barene, e hanno tutta una serie di riti e di sapienza. La loro è pesca manuale, senza macchinari strani o invasivi. Un lavoro duro, attaccato alla realtà, ma con un tocco di ironia e di divertimento, di commedia.

Il cinema romano snobba il Veneto?

«Devo dire che invece il territorio ultimamente mi ha chiamato spesso. Mi sento lagunare. Deve ancora uscire un film che ho girato con Cuppellini, La terra dei figli, un film distopico tratto da una graphic novel di Gipi. Chioggia, il Delta del Po e la laguna offrono un paesaggio ideale per la storia, è un film profetico, post veleni, post epidemia, dove tutti tornano allo stato di vita primitivo dopo il grande disastro. Se con Segre la produzione è veneta, con la Jole di Bonsembiante e Paolini, con Cupellini c'è la Indigo di Nicola Giuliano e Francesca Cima. Quella di Sorrentino».

Lei ha lasciato Castelfranco giovanissimo.

«Ci andavo spesso tutte le estati quando ero piccolo. Ma sono stato anche molti anni, sempre bambino, in Basilicata, perchè mio padre lavorava lì. Sono un veneto ibrido, uno sradicato».

Adesso sta provando a Bolzano con Ottavia Piccolo.

«Sì, il nuovo testo di Stefano Massini, Eichmann, dove inizia la notte. E un dialogo tra Adolf Eichmann e Hanna Arendt, un dialogo di feroce, inaudita potenza. Un'intervista della stessa Arendt a colui che più di tutti incarna la traduzione della violenza in calcolo, in schema effettivo».

Mai come adesso necessario.

«Esatto. La rappresentazione di questo nazista è il più vicino possibile a quella di un uomo concreto di adesso, mediocre, arrivista, che fa tutto per la carriera. Ci si mette un attimo a degenerare».

Il teatro vittima della pandemia. Come la vive?

«Malissimo, mi sento preso per i fondelli, non è possibile che un luogo pubblico tra i più protetti e quasi ospedalizzato come il teatro sia stato il primo a essere chiuso e sarà l'ultimo a riaprire. Tieni aperti i supermercati, i negozi o le chiese, che per altro sono uguali alla situazione teatrale, e uno si chiede: ma il cittadino è un cretino che deve solo mangiare, vestirsi e pregare? In mezzo a tutta questa noia, che poi chissà quali effetti produrrà in futuro, diamogli il privilegio di uscire di casa per vedere uno spettacolo. Senza la scusa della movida. Ma quando mai un teatro o un cinema sono associabili alla movida? Significa non sapere cosa sono».

L'arte non è considerata necessaria.

«Appunto, sì al supermercato, no a teatro. Sono solo aperture mercantili, non sanitarie».

Quanto ha inciso la pandemia sul suo lavoro?

«Con i nostri contratti siamo alla canna del gas. Io sono stato fermo 8 mesi senza ricevere un euro, senza possibilità di chiedere a nessuno la cassa integrazione. Adesso mi sono iscritto a U.ni.t.a., associazione di attori e attrici che tutela la dignità professionale dei propri associati, siamo in tantissimi, nel direttivo ci sono Fabrizio Gifuni, Francesco Bolo Rossini, Vittoria Puccini. Si sta cercando, quanto meno, di cambiare le regole. Per permettere anche agli attori, come agli altri lavoratori, di avere un minimo garantito di cassa integrazione».

Cinema, teatro, tv: come sceglie?

«Guardo il progetto, ma al tempo stesso le persone con cui lavorare, il set. Che sia teatro, cinema o tv, l'emozione è sempre grande, così pure motivazione e urgenza. La molla è emozionale. Il bello di questo mestiere».

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA