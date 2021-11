Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAUn'opera che portava in scena il respiro e il corpo dell'autore rinasce dopo 44 anni incarnato da nuovi interpreti. I was sitting on my patio è lo spettacolo che Robert Wilson interpretò con Lucinda Childs per la prima volta nel 1977 e che ora torna in scena, diretto dallo stesso Wilson, con due nuovi prestigiosi interpreti come Christopher Nell, uno degli attori più conosciuti del Berliner Ensemble, e Julie Shanahan,...