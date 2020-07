IN SCENA

Lo spettacolo dal vivo torna nel cuore della Riviera del Brenta. Per cinque giorni la barchessa di Villa Concina a Dolo è diventata casa per il Teatro delle Ariette con uno spettacolo autobiografico e poetico, accogliendo gli spettatori intorno ad un tavolo, mentre Ascanio Celestini narra nel parco le memorie dell'Italia e il suo presente attraverso storie di donne e uomini. Sono gli ospiti di un'edizione particolare del progetto Paesaggio con Uomini, curato da Echidna per il Comune di Dolo (Venezia), che propone una riflessione sulle nuove modalità dello stare insieme e si proietta sul futuro, custodendo la tradizione (info: www.echidnacultura.it).

I COMMENSALI

Al Teatro da mangiare? si mangia davvero. «Si mangiano le cose che facciamo da ventuno anni, da quando è cominciata la nostra vita di contadini. Si mangiano le cose che coltiviamo e trasformiamo nella nostra azienda agricola, che tiriamo fuori dalla nostra terra», spiegano Paola Berselli e Stefano Pasquini, che assieme a Maurizio Ferraresi accoglieranno un pubblico di commensali alla tavola di un teatro di comunità che le Ariette allestiscono nella barchessa di Villa Concina (ultima replica stasera alle 20.15). «Seduti attorno a un tavolo, preparando e consumando un vero pasto, raccontiamo a modo nostro la nostra singolare esperienza di contadini-attori proseguono gli artisti - dieci anni di vita in campagna e di teatro fatto fuori dai teatri». Teatro da mangiare? ha debuttato nel 2000 e negli anni si è comportato come un organismo vivente crescendo, maturando e arricchendosi dell'esperienza di oltre 900 repliche in Italia e in Europa. «Da allora tante cose sono cambiate nella nostra vita concludono Berselli e Pasquini - ma la forza contagiosa di questo autoritratto, di questa pubblica confessione autobiografica, continua a sorprenderci».

MEMORIA TRAGICA

Il 24 e 25 luglio torna a Dolo, nel parco di Villa Concina, la narrazione di Ascanio Celestini. Con I 20 anni di Radio Clandestina l'artista riprende un lavoro che ha segnato la sua storia in scena. La storia drammatica delle Fosse Ardeatine, che ha segnato la memoria di Roma e dell'Italia, viene ripresa a partire dal libro di Alessandro Portelli L'Ordine è già stato eseguito. Quella che sembra una storia iniziata un giorno e terminata due giorni dopo, consumata in poche ore, nel libro viene inserita nella storia dei 9 mesi di occupazione nazista a Roma, nei 5 anni della guerra, nei 20 anni del fascismo. In una storia orale di Roma che viene costruita sulle testimonianze di persone che hanno vissuto quel tempo. Celestini ha presentato un primo studio per un più ampio progetto sulla memoria orale dell'eccidio alle Fosse Ardeatine nel 2000, nella cella n.11 dell'ex-carcere nazista di Roma. «Sono passati vent'anni e i miei racconti stanno ancora in quella stanza. Nei pochi metri quadrati che occupano le scenografie di tutti gli spettacoli che ho portato in scena dopo», chiosa l'artista.

Giambattista Marchetto

