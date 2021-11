Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIDOIl Tennis Club Venezia entra a far parte degli 80 circoli centenari più prestigiosi del mondo. Lo storico circolo in lungomare Marconi al Lido è stato ammesso nei giorni scorsi nel ristretto novero della Centenary Tennis Club Association (Ctc). In Italia solo altri sei club hanno ottenuto questo importante riconoscimento. A dare notizia di questo prestigioso risultato raggiunto è stato il presidente Enrico Zanetti con una lettera a...