IL TASSISTASTRONCATO DA INFLUENZA,OGGI I FUNERALI(t.borz) Saranno celebrati oggi alle 11 nella chiesa di San Geremia i funerali di Luca Vianello, il 49enne veneziano stroncato dal virus dell'influenza H1N1. Nonostante le difficoltà, il tassista, dipinto come un uomo sereno e pieno di vita, era riuscito a mettere in guardia i medici nel non sottovalutare i primi sintomi che avevano colpito pure il figlio Matteo, di 20 anni. ATENEO VENETOCONVEGNOSULL'ARTIGIANATOAlle 17 all'Ateneo Veneto convegno Sappiamo dove va Venezia? Quel che resta della...