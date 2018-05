CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TALENTSul palco di The Voice of Italy 2018 in gran spolvero per l'ultima puntata della quinta edizione del talent show musicale targato RaiDue e condotto da Costantino della Gherardesca giovedì scorso, 10 maggio, c'erano anche loro: Asia Sagripanti e Beatrice Pezzini. Due giovanissime di talento, entrambe con la passione per la musica, tutt'e due partite dal Nordest per inseguire un sogno.Sogno che purtroppo è sfuggito loro di mano: arrivate alle battute conclusive del programma insieme agli altri due finalisti Maryam Tancredi e Andrea...