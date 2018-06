IL TALENT SHOW Ha lo sguardo stupito di chi non crede ancora che il successo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TALENT SHOWHa lo sguardo stupito di chi non crede ancora che il successo sia arrivato davvero, il sorriso disarmante di chi pensa di non aver fatto niente di speciale. Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, nato a Carrara 22 anni fa, ma trapiantato a Monza, ha appena sollevato la Coppa per la vittoria ad Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La dedica è per sua nonna, «che porto sempre nel cuore, anche se non c'è più. Ho cantato tutta la sera pensando a lei». Storia strana la sua. Nel 2016 partecipò tra le Nuove...