Il suo sindaco Mario Rigo: «Quando mi confessò di essere il nipote di Armando Diaz»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICORDOVENEZIA Edoardo Salzano era anche il nipote di Armando Diaz, il generale uscito vittorioso dalla prima guerra mondiale. A ricordare oggi quello che fu tenuto segreto per anni, è Mario Rigo, il sindaco socialista che per un decennio ebbe Salzano come assessore all'urbanistica. «Un uomo di grande valore professionale, un grande signore dell'etica» sottolinea, addolorato per la scomparsa dell'amico. Che fosse nipote di Diaz, all'epoca, non lo aveva detto a nessuno. «Ma a noi a scuola avevano insegnato tutto sulla guerra vinta -...