CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(...) il suo «mito», forte tanto nei detrattori quanto nei sostenitori. E tentiamo di trarre una lezione. Che Putin negli ultimi anni sia un'ossessione per l'Occidente è piuttosto evidente. Anzi, ancor più di un'ossessione: è diventato il nemico, che ogni comunità politica o di destino ha sempre bisogno di possedere. Per quanto la potenza dell'egemonia cinese sia assai superiore a quella russa, pochi percepiscono Pechino come una minaccia. Troppo lontana e troppo fuori dai nostri codici culturali: non è specchio di nulla. Per un certo...