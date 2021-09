Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La novità è il Green pass: se il 2020 fu una sfida, l'unico evento internazionale organizzato in piena emergenza sanitaria da coronavirus, quest'anno la Mostra del cinema di Venezia affina i sistemi di sicurezza. «Fosse per me, pur di avere l'intera capienza delle sale, tutti gli 8mila posti anziché 4mila, renderei obbligatoria anche la seconda dose del vaccino», dice il presidente della Biennale, Roberto Cicutto. Che, prima di dare il...