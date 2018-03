CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il successo nel lavoro conta di più per l'uomo o per la donna? I dati dell'Osservatorio sul Nord Est ci mostrano che stando alle percentuali dal 2011 al 2018 è dimezzata la quota di coloro che ritengono il successo più importante per i maschi che per le femmine. Ciò mostra come sia sempre più chiara la presa di coscienza del valore della donna e dei suoi bisogni, della sua necessità di vivere anche in modo gratificante una dimensione extradomestica.Ma l'analisi dei risultati, dando lo spaccato di una società complessa, governata da...