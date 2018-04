Il sogno neomelodico e l'ossessione di un padre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tra realtà e finzione: la linea di confine è labile per un film che è tutto costruito su sceneggiatura e allo stesso tempo capace di adattarsi ai tempi della vita. L'opera prima della coppia Bellino-Luzi, documentaristi, racconta di Rosario, ambulante tenero e ostinato a far diventare una star della canzone melodica la figlia tredicenne Sharon. Un'ossessione e un fallimento, un sogno di riscatto, ma anche una ribellione nella terra povera dei vinti ai piedi del Vesuvio. Tutto qui? L'altro, che non si vede, è il lavoro che i due registi...