Il sogno americano scivola sul ghiaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A differenza di Un sogno chiamato Florida, dove la percezione dell'emarginazione di un mondo non omologato resta più nelle intenzioni che nei risultati, Tonya, biopic firmato Craig Gillespie sulla controversa, turbolenta vita non solo agonistica della pattinatrice Tonya Harding, prima statunitense al mondo a eseguire sul ghiaccio il triplo axel, dimostra beffardamente come il sogno americano venga irreparabilmente negato a chi, nonostante possieda un talento smisurato, non condivide i meccanismi e i comportamenti oliati del successo. Tonya,...