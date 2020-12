IL SINDACO

VENEZIA «Così non si va da nessuna parte. Bisogna essere reattivi, perché il tempo non aspetta».

Come tredici mesi fa, il sindaco Luigi Brugnaro è in piazza San Marco a controllare la situazione, a parlare con i tecnici di Veritas e Vela, con la Polizia locale e con i commercianti. Con gli stivaloni e mezzo metro d'acqua sopra i piedi. Prima era stato in riunione al Centro Maree, con il prefetto Vittorio Zappalorto e con il commissario al Mose, Elisabetta Spitz. Per Brugnaro la catena di comando va accorciata e soprattutto l'ultima parola su quando alzare il Mose deve spettare alla città, cioè a lui.

CATENA DI COMANDO

«Credo vada rivista la catena di comando - dice il sindaco - secondo me, lo dico da mesi senza nessuna polemica, l'ordine dovrebbe darlo il sindaco, tenendo conto delle varie situazioni della vita della città. Si sapeva che il Mose non è finito. Per essere riattivato bisogna mobilitare tecnici e operai per tempo e va detto che il commissario sta facendo un lavoro generoso. Il problema è che questo pomeriggio sono cambiati i venti in mezzo all'Adriatico - continua - e abbiamo aggiornato le previsioni ma era tardi per alzare il Mose senza personale preallertato. Ho parlato con la Spitz perché c'è l'esigenza di predisporre un protocollo diverso faremo andare la gente in preallarme a 115. Però il sindaco non ha più di tanto voce in capitolo, ma ha un ottimo rapporto con il commissario, il provveditore, il prefetto il comandante della capitaneria. In un certo modo stiamo cercando di fare sintesi ma ci sono responsabilità diverse».

Poi, però, ci sono anche tanti altri problemi, a cominciare dal fatto che il Mose non potrà mai fermare tutte le acque alte.

SERVONO ALTRE AZIONI

«Forse ci si è illusi un po' troppo che subito fosse tutto a posto - puntualizza Brugnaro - sapevamo che sotto i 130 il Mose non parte. A 125 come a 120 il negozio al mio fianco sarebbe sotto acqua lo stesso. C'è l'esigenza di alzare o impermeabilizzare San Marco e le insule basse della città. Con la Zincone (il provveditore alle Opere pubbliche) abbiamo parlato e siamo d'accordo su questo. Certo, ci vogliono le risorse. È per quello che chiedo 150 milioni di Legge speciale all'anno anno per 10 anni. Mi auguro che governo e parlamento recepiscano queste cose. Se sei troppo lontano le l prendere le decisioni il rischio è questo qua».

Proprio per questo, Brugnaro ieri ha chiesto non solo di alzare il Mose subito, ma anche di aprirlo al termine del flusso di marea per i prossimi giorni. Stamattina alle 7 si prevedono 125 centimetri, domani 135-140 e dopodomani 145 sempre la mattina presto.

«Abbiamo previsioni a 125 e due sopra i 130 e ho proposto di chiudere 4 volte e aprire in caso di navi. Domani, ad esempio (oggi per chi legge) escono 20 navi dal porto».

Il Mose quindi potrebbe all'occorrenza rimanere chiuso per tutto il periodo e aprire solo Malamocco all'occorrenza, come accaduto la scorsa settimana, oppure aprire e chiudere ad ogni evento.

COMITATONE

Mose, la sua governance, la Legge Speciale, le grandi navi. Tutto questo sarà all'esame del Comitatone che inizialmente si sarebbe dovuto svolgere venerdì 11, ma è stato spostato pare a lunedì 21.

«Sembra sia stato spostato - chiosa il sindaco - al Comitatone è sempre ufficioso tutto, dalla data all'ordine del giorno. A proposito, in Comitatone chiederò al ministro De Micheli i 60 milioni da lei promessi a Venezia, stanziati a gennaio che però non sono mai arrivati».

Michele Fullin

