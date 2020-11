IL SIMBOLO

Ci guarda ogni giorno da lontano, discreta, e imperturbabile, ma da oggi ce la ritroviamo addosso come la più cool delle stampe. La mezzaluna crescente della designer francese Marine Serre è il disegno must del 2020, sfoggiato da star e influencer mondiali, quasi una speranza, in questo momento complicato, che lassù qualcuno ci guardi. Body, pantacollant, jumpsuit, scarpe, cappelli e addirittura mascherine dai prezzi esorbitanti sono decorate con questo simbolo divenuto ormai il marchio di fabbrica della stilista 29enne che ha portato in passerella una collezione mix tra passato, presente e futuro. New entry della chart di Lyst, conquista il venteesimo posto. In un solo weekend, secondo la classifica trimestrale dei brand e dei prodotti di moda più desiderati su scala mondiale, la sua tuta con mezzelune e il nome della designer sono schizzate a un +426% nelle ricerche.

LA POP STAR

Il motivo è da attribuire al fattore B, che sta per Beyoncé. La pop star l'ha indossata - e con lei anche tutto il corpo di ballo - nel video di Already, primo estratto dal nuovo visual album Black is king, anche se non era la prima volta, visto che era già apparsa fasciata in un total look con mezzelune di un altro colore in occasione di una partita dei play-off dell'Nba, dove ha partecipato da spettatrice, seduta in prima fila con il marito Jay-Z.

Poco dopo l'apparizione dello short movie ecco che la cantante Adele, per omaggiare la sua icona, in un gioco di specchi couture si è ritratta in un post Instagram di fronte allo schermo su cui passava il video, con indosso una t-shirt con la stessa stampa, moltiplicando così l'esposizione di Marine Serre. Con loro anche Dua Lipa, Rita Ora e le sorelle Jenner, Kylie e la top model Kendall a farla decollare nelle wishlist delle più modaiole, indossando i suoi capi sia nel tempo libero che nelle occasioni mondane.

IL FASCINO

Uno dei termini più ricercati del momento è infatti Marine Serre moon bodysuit, mentre le sue mascherine con stampa lunare, realizzate per la sua collezione, quindi prima della pandemia, risultano al secondo posto tra gli accessori femminili più ricercati del secondo trimestre del 2020. È quindi mezzaluna mania, tanto che impazzano nel web anche le imitazioni low cost che ribadiscono il successo di un simbolo semplice quanto dal fascino misterioso. «La luna per noi è un'icona, un simbolo, una bandiera, un linguaggio, una metafora, un oggetto nel quale crediamo», ha dichiarato la Serre quando per la prima volta ha fatto comparire la collezione in passerella.

ARTEMIDE E DIANA

In realtà sebbene nella mitologia classica la mezzaluna rappresenti molte divinità femminili, come Artemide e Diana, che l'aveva dipinta sul proprio arco, la giovane designer l'ha scelta con l'obiettivo di raccontare la rinascita dopo gli attacchi terroristici che hanno colpito la Francia e il Belgio. Un messaggio semplice quanto potente di speranza per questa giovane dalla volontà d'acciaio, come la definì Karl Lagerfeld, che nel 2017 per la chiusura del quinquennio di studi a La Cambre di Bruxelles, presentò la collezione A Radical call for love, dove mescolava lussuosi tessuti arabi del 1800 con un raffinato sportswear, offrendo un assaggio di quello che oggi fa impazzire le fashion addict.

LA CARRIERA

L'anno successivo, con la vittoria del LVMH prize per i giovani talenti e i 300 mila euro vinti, è arrivata la decisione di fondare il suo brand. Prima di volare da sola, però, Marine si è esercitata passando per gli uffici stile di Alexander McQueen, Dior, Balenciaga, Maison Margiela, lavorando accanto di Raf Simons, Gemna Gvasalia, John Galliano, arricchendo la sua visione che ora si esprime in modo fruibile e quasi pop. Dimostrando che la moda funziona per linee anche elementari: oggi più che mai basta un simbolo dal fascino eterno come la luna per sognare e creare oggetti del desiderio.

Veronica Timperi

